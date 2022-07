MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittwochmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 20,77 EUR

Das Papier von MorphoSys befand sich um 13.07.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 20,82 EUR ab. In der Spitze büßte die MorphoSys-Aktie bis auf 20,65 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.528 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.07.2021 bei 64,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 67,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 16,45 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 26,57 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,17 EUR für die MorphoSys-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 04.05.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,59 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,27 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 47,20 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 41,50 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 03.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 02.08.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -9,925 EUR je MorphoSys-Aktie.

