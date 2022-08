MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Dienstagnachmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 23,98 EUR

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 23,81 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bisher bei 23,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,11 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 75.352 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,60 EUR) erklomm das Papier am 04.09.2021. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MorphoSys-Aktie 53,86 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,45 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MorphoSys-Aktie 44,74 Prozent sinken.

Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 43,92 EUR.

MorphoSys ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -6,88 EUR gegenüber 0,61 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz wurden 59,40 EUR gegenüber 38,20 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 16.11.2022 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 06.11.2023.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass MorphoSys 2022 einen Verlust in Höhe von -11,798 EUR ausweisen wird.

