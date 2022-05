MorphoSys Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von MorphoSys

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 18,28 EUR

Das Papier von MorphoSys befand sich um 19.05.2022 09:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 18,30 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die MorphoSys-Aktie bis auf 18,01 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,01 EUR. Bisher wurden heute 4.871 MorphoSys-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.06.2021 auf bis zu 72,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 74,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MorphoSys-Aktie. Am 12.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 11,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,17 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 04.05.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,59 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,08 Prozent auf 41,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47,20 EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 02.08.2023 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -9,342 EUR je Aktie in den MorphoSys-Büchern.

