MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von MorphoSys zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die MorphoSys-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 67,65 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:02 Uhr bei der MorphoSys-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 67,65 EUR. Die MorphoSys-Aktie zog in der Spitze bis auf 67,65 EUR an. Im Tief verlor die MorphoSys-Aktie bis auf 67,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 67,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 603 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,10 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,52 EUR. Dieser Wert wurde am 21.11.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 78,54 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten MorphoSys-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,38 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 29.04.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -8,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 55,81 Prozent auf 27,54 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62,32 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.08.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von MorphoSys.

Laut Analysten dürfte MorphoSys im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -7,348 EUR einfahren.

