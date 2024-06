MorphoSys Aktie News: MorphoSys steigt am Donnerstagmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von MorphoSys. Zuletzt konnte die Aktie von MorphoSys zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 67,70 EUR.

Um 11:40 Uhr wies die MorphoSys-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 67,70 EUR nach oben. Bei 67,90 EUR erreichte die MorphoSys-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.354 MorphoSys-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 69,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2023 bei 14,52 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 366,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an MorphoSys-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 35,38 EUR.

MorphoSys ließ sich am 29.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. MorphoSys hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -8,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,30 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 27,54 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 55,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 62,32 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte MorphoSys am 07.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von MorphoSys.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -6,215 EUR je MorphoSys-Aktie.

