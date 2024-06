MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von MorphoSys gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 67,85 EUR zu.

Das Papier von MorphoSys legte um 11:39 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 67,85 EUR. Kurzfristig markierte die MorphoSys-Aktie bei 68,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.887 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 69,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MorphoSys-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2023 (14,52 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Verlust von 78,60 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten MorphoSys-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,38 EUR an.

MorphoSys ließ sich am 29.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -8,37 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,30 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27,54 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 55,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,32 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

MorphoSys wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte MorphoSys möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass MorphoSys 2024 einen Verlust in Höhe von -6,215 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

