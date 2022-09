MorphoSys Aktie News: MorphoSys behauptet sich am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 19,36 EUR

Die MorphoSys-Aktie bewegte sich um 04:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 19,37 EUR. Die MorphoSys-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,49 EUR. Die Abwärtsbewegung der MorphoSys-Aktie ging bis auf 19,04 EUR. Mit einem Wert von 19,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.198 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.11.2021 bei 43,29 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MorphoSys-Aktie somit 55,26 Prozent niedriger. Am 07.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,50 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 43,92 EUR.

Am 03.08.2022 hat MorphoSys in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -6,88 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MorphoSys ein Ergebnis je Aktie von 0,61 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 59,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 38,20 EUR in den Büchern gestanden.

Am 16.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. MorphoSys dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2023 präsentieren.

Laut Analysten dürfte MorphoSys im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -11,801 EUR einfahren.

