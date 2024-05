MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag behauptet

Kursentwicklung

Die Aktie von MorphoSys zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Bei der MorphoSys-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 68,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die MorphoSys-Aktie zeigte sich um 11:44 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 68,10 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die MorphoSys-Aktie bis auf 68,25 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MorphoSys-Aktie bis auf 67,95 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MorphoSys-Aktien beläuft sich auf 17.407 Stück.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,75 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,42 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 14,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 78,68 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte MorphoSys 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 35,38 EUR.

Am 29.04.2024 hat MorphoSys die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -8,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 27,54 Mio. EUR, gegenüber 62,32 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 55,81 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte MorphoSys am 07.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -6,215 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

