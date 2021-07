MorphoSys-Aktie aktuell: Anleger schicken MorphoSys ins Plus

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 54,30 EUR

Zuletzt wies die MorphoSys-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 54,70 EUR nach oben. In der Spitze legte die MorphoSys-Aktie bis auf 54,70 EUR zu. Bei 54,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Frankfurt 7 MorphoSys-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.08.2020 bei 124,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.07.2021 (53,68 EUR).

Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 102,00 EUR. Laut Analysten dürfte MorphoSys im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -5,118 EUR einfahren.

MorphoSys ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen Vertriebsstrukturen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Der Schwerpunkt liegt auf Therapien im Bereich Onkologie. Auf der Grundlage seiner Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut.

