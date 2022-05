MorphoSys Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von MorphoSys

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 19,59 EUR

Um 27.05.2022 12:22:00 Uhr fiel die MorphoSys-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 19,44 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die MorphoSys-Aktie bis auf 19,37 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,63 EUR. Bisher wurden heute 31.096 MorphoSys-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,84 EUR) erklomm das Papier am 03.06.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 73,31 Prozent hinzugewinnen. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,18 Prozent.

Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 47,17 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 04.05.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,59 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,27 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 47,20 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 41,50 EUR.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 03.08.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 02.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von MorphoSys.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -9,409 EUR je MorphoSys-Aktie.

