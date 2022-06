MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Montagvormittag im Plus

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 20,51 EUR

Um 27.06.2022 09:22:00 Uhr sprang die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,5 Prozent auf 19,65 EUR zu. Die MorphoSys-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,71 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,70 EUR. Zuletzt wechselten 15.660 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 30.06.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 71,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,45 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,17 EUR.

Am 04.05.2022 hat MorphoSys die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. MorphoSys hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,27 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,08 Prozent zurück. Hier wurden 41,50 EUR gegenüber 47,20 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 03.08.2022 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 02.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von MorphoSys.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -8,266 EUR je Aktie in den MorphoSys-Büchern.

