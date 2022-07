MorphoSys Aktie News: MorphoSys schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 22,29 EUR

6,96% Charts

News

Analysen

Die MorphoSys-Aktie konnte um 27.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 22,38 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MorphoSys-Aktie sogar auf 22,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,94 EUR. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 164.124 Aktien.

Am 04.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,60 EUR an. Mit einem Zuwachs von 56,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2022 Kursverluste bis auf 16,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,05 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,17 EUR.

MorphoSys ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,59 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -1,27 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 41,50 EUR in den Büchern – ein Minus von 12,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 47,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte MorphoSys am 03.08.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von MorphoSys rechnen Experten am 02.08.2023.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -9,847 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie dreht ins Plus: MorphoSys reduziert Umsatzerwartung für wichtiges Blutkrebsmedikament Monjuvi

Erste Schätzungen: MorphoSys stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hot Stocks heute: Spekulationen bei MorphoSys, 4. Imfung treibt BioNTech und Höreraktie-LPKF

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys