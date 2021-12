MorphoSys Aktie News: MorphoSys mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 34,37 EUR

Zuletzt wies die MorphoSys-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 34,48 EUR nach oben. Die MorphoSys-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,48 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,39 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 59.732 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.01.2021 auf bis zu 101,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Am 17.12.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,55 EUR ab.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 74,14 EUR. Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass MorphoSys 2022 einen Verlust in Höhe von -8,425 EUR ausweisen wird.

MorphoSys ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen Vertriebsstrukturen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Der Schwerpunkt liegt auf Therapien im Bereich Onkologie. Auf der Grundlage seiner Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut.

