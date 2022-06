MorphoSys Aktie News: MorphoSys büßt am Donnerstagmittag ein

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 18,59 EUR

Das Papier von MorphoSys gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 30.06.2022 12:22:00 Uhr ging es um 3,4 Prozent auf 18,57 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die MorphoSys-Aktie bei 18,42 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,13 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 60.651 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,45 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MorphoSys-Aktie 12,89 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,17 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MorphoSys am 04.05.2022 vor. MorphoSys hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,27 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 41,50 EUR in den Büchern – ein Minus von 12,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 47,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte MorphoSys am 03.08.2022 vorlegen. Am 02.08.2023 wird MorphoSys schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --8,064 EUR je MorphoSys-Aktie.

Hot Stocks heute: MorphoSys-Aktie bekommt Rückenwind - HelloFresh erholt sich weiter - Amazon plant 2 x den Prime Day

Hot Stocks heute: Großer Zinsschritt wird erwartet - Erholung möglich - Morphosys lizenziert aus

MorphoSys-Aktie springt an: MorphoSys lizensiert zwei Antikörper-Medikamente an US-Firma aus

