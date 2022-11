MorphoSys Aktie News: MorphoSys zeigt sich am Mittag freundlich

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 15,19 EUR

Die MorphoSys-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 15,53 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MorphoSys-Aktie bei 15,77 EUR. Bei 15,23 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 71.809 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 01.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 36,97 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MorphoSys-Aktie. Bei 13,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,20 EUR aus.

MorphoSys ließ sich am 16.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,60 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,61 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 150,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 95,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 38,20 EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von MorphoSys rechnen Experten am 13.03.2024.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -12,699 EUR je MorphoSys-Aktie stehen.

