MorphoSys Aktie News: MorphoSys verteuert sich am Vormittag

Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 13,49 EUR. Bei 13,54 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,20 EUR. Bisher wurden heute 12.689 MorphoSys-Aktien gehandelt.

Bei 34,86 EUR erreichte der Titel am 03.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (11,81 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 14,23 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,80 EUR.

Am 16.11.2022 hat MorphoSys in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,60 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,61 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 95,80 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 150,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 15.03.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 13.03.2024.

2022 dürfte MorphoSys einen Verlust von -12,415 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

