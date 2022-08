MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Mittag ins Plus

Um 01.08.2022 12:22:00 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 190,30 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 191,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 189,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 48.135 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 221,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 13,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 159,40 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 19,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 222,54 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 29.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,74 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,08 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1.180,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 989,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 27.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 26.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von MTU Aero Engines.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 7,93 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Analysten sehen bei MTU Aero Engines-Aktie Potenzial

MTU Aero Engines-Aktie trotzdem tiefer: Erholungskurs fortgesetzt und Prognose bestätigt

MTU-Aktie gewinnt: MTU erhält bei Luftfahrtmesse Aufträge in Millionenhöhe

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG

Bildquellen: MTU Aero Engines