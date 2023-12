MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines reagiert am Mittag positiv

So bewegt sich MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 190,45 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 190,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 191,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 188,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 29.602 Stück.

Am 21.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 245,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 28,70 Prozent wieder erreichen. Am 21.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 158,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 20,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 210,25 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 27.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -10,61 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines ein EPS von 2,14 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.517,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.349,00 EUR umgesetzt worden waren.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.02.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,89 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU Aero Engines-Aktie: Experten empfehlen MTU Aero Engines im November mehrheitlich zum Kauf

Donnerstagshandel in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im LUS-DAX

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX steigt am Donnerstagmittag