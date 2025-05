MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagnachmittag höher

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 316,30 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,1 Prozent auf 316,30 EUR. In der Spitze legte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 318,00 EUR zu. Bei 309,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 65.174 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (356,00 EUR) erklomm das Papier am 05.03.2025. 12,55 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2024 bei 210,80 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 50,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,80 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 347,10 EUR an.

Am 16.02.2016 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte MTU Aero Engines am 06.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von MTU Aero Engines.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 15,93 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Wie Experten die MTU Aero Engines-Aktie im April einstuften

Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Hold

Warburg Research: Hold für MTU Aero Engines-Aktie