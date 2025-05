MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 341,50 EUR.

Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 341,50 EUR. Bei 341,00 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 343,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25.152 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 05.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 356,00 EUR. 4,25 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.06.2024 (210,80 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,81 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 347,90 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,18 Mrd. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 24.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 15,99 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

