MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr um 0,5 Prozent auf 217,00 EUR ab. Die MTU Aero Engines-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 215,90 EUR ab. Bei 219,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.806 MTU Aero Engines-Aktien.

Bei 245,10 EUR markierte der Titel am 21.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 12,95 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 149,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,24 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 249,20 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Am 26.04.2023 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,89 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,74 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1.544,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1.180,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 26.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 26.07.2024.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,70 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

