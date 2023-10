MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gibt am Montagnachmittag ab

So entwickelt sich MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 170,10 EUR abwärts.

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 170,10 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 170,10 EUR. Bei 171,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 124.253 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 245,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 150,50 EUR. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 13,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 211,70 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 26.07.2023 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 1.549,00 EUR gegenüber 1.289,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 27.10.2023 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 10,85 EUR in den Büchern stehen haben wird.

