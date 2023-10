MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag gesucht

So entwickelt sich MTU Aero Engines

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 172,05 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 172,05 EUR. Bei 172,55 EUR erreichte die MTU Aero Engines-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 171,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.677 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 21.04.2023 markierte das Papier bei 245,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 29,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 150,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 12,53 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 214,70 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 26.07.2023 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,14 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1.549,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.289,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte MTU Aero Engines am 27.10.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 10,83 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU Aero Engines-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start im Plus

XETRA-Handel: DAX zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen