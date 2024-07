MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagmittag fester

So entwickelt sich MTU Aero Engines

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 254,50 EUR zu.

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 254,50 EUR. Im Tageshoch stieg die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 254,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 251,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31.206 MTU Aero Engines-Aktien.

Bei einem Wert von 254,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.07.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 0,08 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 158,20 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,39 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 253,89 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

