MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochnachmittag kaum verändert

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zum Vortag unverändert notierte die MTU Aero Engines-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 228,10 EUR.

Mit einem Kurs von 228,10 EUR zeigte sich die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 229,40 EUR zu. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 227,50 EUR nach. Bei 228,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 13.386 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 241,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.06.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,87 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 44,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,37 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 251,67 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Mrd. EUR eingefahren.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte MTU Aero Engines die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

