MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 253,10 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der MTU Aero Engines-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 253,10 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 257,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 252,90 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 253,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 71.493 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 05.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 257,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,62 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 158,20 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 37,50 Prozent sinken.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,39 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 253,89 EUR.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Mrd. EUR eingefahren.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2024 auf 12,07 EUR je Aktie.

