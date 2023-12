MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Zuletzt ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 191,00 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 191,00 EUR. Bei 193,95 EUR erreichte die MTU Aero Engines-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 190,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 89.406 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 28,32 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.09.2023 bei 158,20 EUR. Mit Abgaben von 17,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 215,25 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 27.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -10,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 2,14 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,45 Prozent auf 1.517,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.349,00 EUR erwirtschaftet worden.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 10,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

