MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Nachmittag ins Minus

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 168,40 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 166,40 EUR ab. Mit einem Wert von 171,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 66.732 Aktien.

Bei 221,10 EUR markierte der Titel am 28.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 23,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 159,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 223,23 EUR.

Am 29.04.2022 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.180,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 989,00 EUR umgesetzt.

Am 27.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 26.10.2023.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2022 auf 7,86 EUR je Aktie.

