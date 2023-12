MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagmittag verlustreich

Kurs der MTU Aero Engines

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 187,15 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 187,15 EUR. Das Tagestief markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 184,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 185,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 57.573 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 30,96 Prozent wieder erreichen. Bei 158,20 EUR fiel das Papier am 21.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 18,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 214,75 EUR an.

Am 27.10.2023 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -10,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 2,14 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 1.517,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.349,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 29.02.2024 vorlegen. MTU Aero Engines dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 19.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,91 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

