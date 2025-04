MTU Aero Engines Aktie News: Bullen treiben MTU Aero Engines am Donnerstagnachmittag an

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,8 Prozent auf 287,20 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,8 Prozent auf 287,20 EUR zu. Bei 307,00 EUR erreichte die MTU Aero Engines-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 298,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 177.165 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 356,00 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 23,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 208,70 EUR fiel das Papier am 20.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 37,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,83 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 354,10 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 05.05.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 05.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,15 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

