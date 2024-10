MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit Abschlägen

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 283,90 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 283,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte MTU Aero Engines-Aktie bei 283,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 284,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 29.732 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 10.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 288,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 1,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 162,55 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 74,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,50 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 283,60 EUR aus.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 24.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 12,79 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

