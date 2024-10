MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag höher

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 286,90 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 286,90 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 288,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 284,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 5.074 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Am 10.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 288,40 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,52 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.10.2023 bei 162,55 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,50 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 283,60 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 16.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 24.10.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 23.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 12,79 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

UBS sieht Potenzial bei MTU: Kursziel auf 320 Euro erhöht - MTU-Aktie mit Plus

DAX-Handel aktuell: DAX zum Start des Dienstagshandels im Minus

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone