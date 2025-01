MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag in Rot

MTU Aero Engines im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 323,10 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 323,10 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 322,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 324,30 EUR. Zuletzt wechselten 1.369 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 332,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 2,94 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.01.2024 Kursverluste bis auf 201,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für MTU Aero Engines-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,39 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 348,70 EUR angegeben.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 19.02.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 25.02.2026.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 13,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in Rot

Handel in Frankfurt: LUS-DAX pendelt zum Start des Freitagshandels um die Nulllinie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX gibt zum Ende des Mittwochshandels nach