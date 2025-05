MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag ohne große Veränderung

Kursentwicklung

Die Aktie von MTU Aero Engines zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 328,20 EUR bewegte sich die MTU Aero Engines-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die MTU Aero Engines-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 328,20 EUR. Bei 329,50 EUR erreichte die MTU Aero Engines-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 327,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 329,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.186 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 356,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 8,47 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2024 auf bis zu 210,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,82 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 347,90 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 24.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 16,01 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Deutsche Bank AG: Hold für MTU Aero Engines-Aktie

MTU Aero Engines-Analyse: So bewertet Warburg Research die MTU Aero Engines-Aktie