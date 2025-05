MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Vormittag schwächer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 319,70 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,1 Prozent auf 319,70 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der MTU Aero Engines-Aktie ging bis auf 319,70 EUR. Bei 323,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 9.466 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 356,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 10,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 210,80 EUR. Abschläge von 34,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,82 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 346,90 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Am 16.02.2016 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte MTU Aero Engines am 24.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 16,01 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Deutsche Bank AG: Hold für MTU Aero Engines-Aktie

MTU Aero Engines-Analyse: So bewertet Warburg Research die MTU Aero Engines-Aktie

Aktienempfehlung MTU Aero Engines-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Anteilsschein in neuer Analyse