MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines macht am Vormittag Boden gut

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 329,10 EUR zu. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 329,30 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 328,50 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.386 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (356,00 EUR) erklomm das Papier am 05.03.2025. 8,17 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 210,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,82 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 347,90 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,01 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

