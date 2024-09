MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Mittag gestärkt

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 277,80 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 277,80 EUR zu. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 278,20 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 277,60 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.192 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.09.2024 auf bis zu 279,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 0,76 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 158,20 EUR am 22.09.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 43,05 Prozent sinken.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,49 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 281,60 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das EPS belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 23.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 12,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Verkaufsempfehlung: MTU-Aktie gibt deutlich nach

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MTU Aero Engines-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer