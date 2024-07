MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagnachmittag nahezu unbewegt

MTU Aero Engines im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Im XETRA-Handel kam die MTU Aero Engines-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 249,20 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die MTU Aero Engines-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 249,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 250,50 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 247,90 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 249,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.157 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 257,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 3,21 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 158,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,52 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,39 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 259,60 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 12,09 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

