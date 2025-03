MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 339,60 EUR zu.

Das Papier von MTU Aero Engines legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 339,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 339,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 337,70 EUR. Bisher wurden heute 65.004 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2025 auf bis zu 356,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,83 Prozent hinzugewinnen. Am 20.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 208,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,55 Prozent.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2023 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,32 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 354,20 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Am 16.02.2016 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 05.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 05.05.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 13,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

