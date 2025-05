MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagvormittag mit KursVerlusten

So bewegt sich MTU Aero Engines

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 331,70 EUR.

Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 331,70 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 330,80 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 331,70 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 3.105 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 356,00 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Am 26.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 210,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,81 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 347,90 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Am 16.02.2016 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 15,99 EUR in den Büchern stehen haben wird.

