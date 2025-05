MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Freitagmittag an Boden

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 338,40 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 338,40 EUR zu. Im Tageshoch stieg die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 339,20 EUR. Bei 338,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.718 MTU Aero Engines-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 356,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.03.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 4,94 Prozent niedriger. Am 26.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 210,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,81 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 347,90 EUR an.

Am 16.02.2016 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 24.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 23.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 15,99 EUR je Aktie aus.

