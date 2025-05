MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag verlustreich

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 333,70 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 333,70 EUR abwärts. In der Spitze fiel die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 333,20 EUR. Bei 338,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 43.896 MTU Aero Engines-Aktien.

Bei 356,00 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2024 auf bis zu 210,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,81 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 347,90 EUR angegeben.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,18 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 24.07.2025 erwartet. Am 23.07.2026 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 15,99 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Deutsche Bank AG: Hold für MTU Aero Engines-Aktie

MTU Aero Engines-Analyse: So bewertet Warburg Research die MTU Aero Engines-Aktie