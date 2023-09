MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag im Aufwind

Notierung im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 164,25 EUR nach oben.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 164,25 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 165,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 163,00 EUR. Zuletzt wechselten 79.654 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 49,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 149,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,16 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 223,90 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 26.07.2023 vor. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,14 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.549,00 EUR – ein Plus von 20,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1.289,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 27.10.2023 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 24.10.2024 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

