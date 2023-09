MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

So entwickelt sich MTU Aero Engines

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 163,80 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 163,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 165,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 163,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 135.268 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 245,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 49,63 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 149,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 8,91 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 223,90 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 26.07.2023. Es stand ein EPS von 2,28 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 2,14 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.549,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1.289,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 24.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

XETRA-Handel DAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX am Nachmittag in der Verlustzone

Börse Frankfurt in Grün: DAX am Mittag mit Zuschlägen