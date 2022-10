MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines behauptet sich am Donnerstagmittag

Kaum Bewegung ließ sich um 12:22 Uhr bei der MTU Aero Engines-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 173,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MTU Aero Engines-Aktie sogar auf 173,95 EUR. Das bisherige Tagestief markierte MTU Aero Engines-Aktie bei 171,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 172,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14.367 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 28.02.2022 markierte das Papier bei 221,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 21,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 149,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 16,29 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 216,69 EUR an.

Am 27.07.2022 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.289,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 989,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q3 2022 wird am 27.10.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 26.10.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,85 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

