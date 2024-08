MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 265,80 EUR.

Um 15:51 Uhr fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 265,80 EUR ab. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 264,70 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 267,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 14.344 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 279,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2024). Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 4,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 158,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,51 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 278,30 EUR angegeben.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1,18 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 24.10.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 23.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 12,64 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

