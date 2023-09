MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Freitagmittag ins Plus

So bewegt sich MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 161,95 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 161,95 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 165,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 163,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 97.788 Aktien.

Am 21.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,34 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 149,20 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 7,87 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 217,90 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Am 26.07.2023 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,28 EUR gegenüber 2,14 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.549,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.289,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 24.10.2024 dürfte MTU Aero Engines die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 10,07 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

