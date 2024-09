MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines legt am Montagvormittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 280,20 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 280,20 EUR. In der Spitze legte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 280,20 EUR zu. Bei 279,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.724 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 280,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,00 Prozent hinzugewinnen. Am 27.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 158,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 43,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

MTU Aero Engines-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,50 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 281,60 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 23.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 12,75 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

