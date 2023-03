MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verliert am Mittag

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 224,20 EUR. Im Tief verlor die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 223,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 227,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 36.009 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 236,20 EUR erreichte der Titel am 27.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 149,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 50,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 240,80 EUR angegeben.

MTU Aero Engines gewährte am 14.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 1.513,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.180,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.04.2023 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 26.04.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 10,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

