MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagmittag billiger

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 334,30 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,0 Prozent auf 334,30 EUR nach. Bei 330,30 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 335,00 EUR. Bisher wurden heute 17.854 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Am 05.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 356,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,49 Prozent hinzugewinnen. Am 20.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 208,70 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 60,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2023 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,32 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 354,20 EUR.

Am 16.02.2016 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 05.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 13,84 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

